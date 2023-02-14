楠梓警員幫助柴犬「啾啾」回家，飼主感謝警方幫忙照顧愛犬。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓分局右昌派出所值班警員胡旭銘於2月12日下午發現1隻柴犬呆坐在派出所門口警用機車上，疑似走丟了。警員擔心狗亂跑發生危險，於是先把狗抱進派出所內，再設法聯繫失主。

接待這隻柴犬的警員很有愛心，還自掏腰包購買罐頭讓狗食用，並準備水給牠喝，隨即聯繫轄區附近的動物醫院，將狗載往醫院掃描晶片。

還好，柴犬身上有植入晶片，警方立即撥打電話聯繫飼主22歲徐女至派出所領回。在等待的過程中，員警怕狗又走丟，只好先將牠安置在戒護區，狗可愛逗趣畫面也讓員警出現一陣歡樂笑聲。

飼主到達後，頻頻感謝警方幫忙找到愛犬。原來這隻柴犬名叫「啾啾」，飼主表示啾啾日前偷偷跑了出去，讓她找了好久。未料接獲警方通知領回狗的電話，感謝警方的幫忙。

楠梓分局也呼籲，請飼主記得為寵物注射寵物晶片，或讓貓、狗配戴走失後可聯繫的用品，例如電子追蹤器，可以幫助萬一寵物走失的協尋作業。