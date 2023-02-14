一名男網友表示，買了電動牙刷和電腦雙螢幕才知道方便，後悔沒有早點買，好奇問網友有沒有相似經驗「大家還有什麼相見恨晚的電器嗎？」貼文曝光網友一面倒喊電熱毯，有人還說「本來覺得是阿公阿嬤在用的，使用過覺得超值得」。

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，買電動牙刷後，才驚覺過去浪費好多精力和時間刷牙，使用電動牙刷輕鬆又乾淨，替換的牙刷刷頭也沒有很貴。

原PO表示，另一個值得買的電器是電腦雙螢幕，使用期間兩個螢幕可以打開不同的網頁做別的事，像是一邊打遊戲一邊看遊戲攻略，還不用切換視窗超方便，「大家還有什麼相見恨晚的電器嗎？」

文章上線，多數網友點名電熱毯，「電熱毯，在外租屋族神物」、「電熱毯，本來覺得是阿公阿嬤在用的，用過覺得超值得，溫暖」、「居家必備電熱毯」、「絕對是電熱毯」、「電熱毯根本神物」、「電熱毯＋1」。

也有其他人有不同答案，「電子鎖超方便」、「氣炸鍋很好用，不管什麼東西都放下去，不用開伙超方便」、「免治馬桶用過就回不去了」、「洗碗機，家庭必備」、「我一定推廚餘機」、「瓦斯乾衣機，潮濕的北部超適合」、「瓦斯乾衣機，潮濕的北部超適合」。