國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（中）、立委李德維（左）、王鴻薇（右）14日召開「三大案仍難見天日 監察院還在睡？」記者會。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團14日質疑高端疫苗採購案、新竹棒球場案及鏡電視執照關說疑雲，嚴重影響政府官箴，監察院卻遲未查出真相，淪為執政黨打手。對此，監察院火速給出2點聲明，稱監察委員獨立辦案不受任何干涉，上述三案也都在依法調查中，也強調監委恪遵憲法、超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨干擾。

監察案首先指出，監委獨立辦案不受任何干涉，根據憲法第90條、第97條第1項、憲法增修條文第7條第1項及第5項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監察委員均會掌握社會脈動，依據法律妥慎獨立行使職權。

監察院接著表示，外界關切「疫苗採購、新竹棒球場、鏡電視」三案，監委分別依法調查中，將於調查完畢提出調查報告後，送請相關委員會審議，並續依委員會審議結果辦理，絕無懸而未辦一事。

監察院呼籲，請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為，而監委當恪遵憲法、超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨干擾。