台南捷運第一期藍線延伸線的進度再往前邁了一步！交通部今年1月6日完成藍延線路線及場站規畫現勘後，今日召開初審會議，針對系統型式擇定、路線及場站規畫、運量預測及財務規畫等議題進行深入討論，後續將請市府針對審查意見盡速修正，以便後續召開委員會審議。

市府交通局表示，藍延線可行性研究於去年7月提報交通部審議，今日完成初審程序，後續還將積極配合中央的審查程序，盡速爭取交通部早日審議通過，再轉行政院核定。另外，為加速規畫推動進度，交通局也已同步啟動辦理藍延線綜合規畫作業，希望加快台南捷運的建設腳步。

今天的藍延線初審會議，由鐵道局主任秘書李綱主持，邀集行政院、國發會、財政部、內政部等相關單位共同審查。

通過初審後，台南市長黃偉哲指出，感謝中央的肯定與支持，並提供諸多寶貴意見。藍延線串聯府城至仁德、歸仁、關廟及高鐵台南站，除可提供南關線居民通學及通勤優質的運輸服務外，也能提供高鐵乘客往返市區更加便捷的轉乘服務。市府團隊將積極加速規畫作業期程，以期第一期藍線、藍延線的進度無縫接軌，符合地方發展及市民的期待。

交通局長王銘德也說，台南捷運藍延線計畫全線採高架單軌系統，路線長度14.99公里，共設置15座車站及1座機廠，除將銜接第一期藍線仁德轉運站串聯市區重要交通節點，未來還將與深綠線交會形成十字路網，連結沙崙綠能科學城及台南科學園區等兩大產業引擎，強化府城、沙崙、南科三核心交通鏈結，將台南升級為科技大城，並帶動府城以東的衛星市鎮產業發展。