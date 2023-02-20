白安醞釀兩年推出第一本書《安好誌》。（相信音樂提供）

白安推出新書《安好誌》，集結白安這10年生活點滴，開心與傷心、堅強與脆弱的心情瞬間，推出第一本詩、文、圖創作集，收錄57則獨特風格的故事，搭配照片及親手繪製的插畫，展現多元才能。她首次出書就獲得歌壇文壇雙后推薦：「金曲歌后」魏如萱寫道「她把自己內心的一塊草皮送給了你。」作家張西則說：「她的喃喃都是生活長的腳，走得比眼睛看到的還遠。」

白安表示當初接受邀約時，想都沒想就答應了，之後才發現是一件很難的事，進度比預期的落後，她說：「因為家人離開、到上海工作的地理遷徒的改變，所以心裡也有一些動盪的成份，寫書進度就變很緩慢。」加上寫書和寫歌很不一樣，越想認真做，給自己的壓力越大。

因為是第一次出書，白安謙稱沒有太多人生經驗可以分享，不過《安好誌》紀錄了生命中的起伏時刻，透過練習紀錄的過程來幫助自己整理感受，即使是「不安好」的事物，也能藉此理解其存在的必要。

《安好誌》將由圓神出版推出，於2月23日開放網路書店預購，3月1日正式發行，3月5日下午2點於台北誠品R79第四廣場（中山地下街）舉辦新書分享暨媒體發布會。除此之外，白安目前也忙著演唱會練團，2／25高雄、3／18台中舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會。