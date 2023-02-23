行政院副院長鄭文燦23日帶隊，與民進黨立院黨團立委討論台美21世紀貿易倡議相關進度，對於協議目前內容，根據與會立委指出，主要報告者為政委鄧振中。

據了解，內容有五大共識，貿易便捷化、反貪腐、良好法制規範、國內規章、中小企業等議題，包含強化行政治理跟政府治理，雙方會有一個協議，在行政法規範籌、不會牽扯到立法，這屬於行政命令位階，未來會送立院查照，若在野黨希望改審查模式也尊重。

民進黨立委透露，這是台美之間的正式經貿協議、建立雙邊貿易發展的重要起步，也保留擴充條款空間，未來如何進行不清楚，這種新的雙邊貿易架構就是一種實質進展，也隱含一種示範效應，代表其他國家也可以複製類似架構，有更多可能性。

對於具體簽訂時間，綠委指出，時間沒辦法抓準，去年6月提出這樣的構想後，年底有訪團帶隊到美國、實質會談3天之久，農曆年前換美方代表團來對話、也長達4天，前後總共7天的實質會談，才有今天這樣的機會，什麼時間還不確定，但應該不會太久。

民進黨立委趙天麟則指出，這次行政團隊很慎重，由鄭文燦帶隊、政委鄧振中負責報告，基本上協定內容都有高度共識，性質是行政協定，不會牽扯到法律層面，等於是國家跟國家之間的討論，尊重彼此法律，讓台美企業有各種貿易互動。