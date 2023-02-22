趙正平今天鬆口與小22歲女友的結婚進度。（鄭宜熏攝）

54歲男星趙正平（趙哥）2021年8月無預警在《綜藝大熱門》宣布與圈外妻子結束6年婚姻，去年在小S節目認了與小22歲空姐交往。他今（22日）出席自創品牌「趙哥趙咖」牛肉麵記者會鬆口二婚進度，坦言與女友以結婚為前提交往，笑稱若有喜訊會在《大熱門》宣布，至於是否已見過女方家長，他說時機未到，喊話：「（副業）年底營業額破千萬，就會有大動作。」

趙正平在節目上向來敢說敢言，女方能接受他的大砲性格嗎？他澄清那是節目人設問題，「認識我的人知道我不是這樣的人」，由於雙方年紀差距大，難免會意見分歧，他說都會先低頭認錯，「女生比較要人家疼、要人家哄，知道自己不對時就多講句對不起，對方有錯不要跟她計較，加上我年紀大人家那麼多，就把對方當小朋友。」

而他第一次投資副業，透露砸幾百萬、花2年研發自創品牌，一周已銷售3000組，自豪自家產品是牛肉麵界的愛馬仕，「吃到的真的回不去了。」身為公司CEO的他，財務等大小事都得管，笑稱：「我以後棺材本應該靠這個。」他說不怕酸民檢視，「我會叫他先買來吃再說」，表示花時間跟酸民爭論，不如去拓展市場，曝日前剛從大陸返台。