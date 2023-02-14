統計2020年以來，A級公司債指數只有一次出現連續2年下跌（2021年跟2021年）；另外，2008年跟2018年下跌超過2％，隔年漲幅分別達15.2％、12.98％。

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF（簡稱FH公司債A3，股票代號00789B）團隊指出，2021年是很特殊的情況，導致公債跟公司債都出現負報酬，原因是2019跟2020年漲太多，導致2021年出現負報酬（-1.7％），至於2022年則是因為美國快速升息，是歷史上最快速升息幅度，因此罕見出現連續兩年負報酬。

FH公司債A3（00789B）團隊指出，債券很少出現年度負報酬，原因是有債息可領，會有自然補血的效果；其次，債券波動比股票小，A3等級公司債，因為是高信用評等的公司債，波動小，僅次於美債，綜合以上2點，即便短期市場波動，A3等級公司債也難出現負報酬。

FH公司債A3（00789B）團隊指出，以統計來看，連續2年負報酬，機率不高，且目前債券利率大概5％，絕對位置是10年以來最高，跟股票收益率來比也是貼近，債券的投資價值，很大機會已經浮現。

建議投資人長期關注投資市場，如果景氣不好，全球央行又重回降息老路，屆時，債券利率又下去5-10年，現在更是不能錯過的機會，假設買進5％利率的債券，牢牢抱住不賣，抱到期，穩穩賺利息。

軍公教人員首重生活與工作穩定，在進行退休理財時更在乎風險波動以及是否可以輕鬆控退休現金流，報酬反而不是主要的考量，投資重點放在是否能夠長期提供高且穩定的債息收益。

以FH公司債A3（00789B)來說，追蹤「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」，投資標的為全球大型龍頭企業公司債，目前持有至到期的指數殖利率為4.9%，相較於銀行定存，報酬率優厚許多，甚至已經不輸股票的配息殖利率。