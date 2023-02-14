大陸遊戲行業去年整體收入出現明顯下滑。 根據澎湃新聞報導，在廣州14日舉辦的2022年度中國大陸遊戲產業年會大會上，中國音數協遊戲工委（GPC）、中國遊戲產業研究院共同發佈《2022年中國遊戲產業報告》顯示，去年大陸遊戲市場實際銷售收入2658.84億元（人民幣，下同），較上年同期下降10.33％。這也是大陸遊戲產業繼2021年規模增長明顯放緩後，出現8年來首次增速下降，直指遊戲產業發展已進入「存量市場」時代。

此外，統計大陸去年的遊戲使用者規模6.64億，較上年下降0.33％。再看到2022年自主研發遊戲的大陸國內市場實際銷售收入2223.77億元、較上年也下降13.07％。

該報告也顯示，去年自研遊戲的海外市場實際銷售收入173.46億美元，較上年下降3.7％，連續4年超過百億美元，且明顯低於同期國內市場降幅。

談到收入下滑的具體原因，報告中提到，首先是受到大陸國內外形勢影響，宏觀經濟仍處於恢復階段，用戶付費意願和付費能力減弱。

其次是行業對市場發展預期不夠樂觀，信心不足，大型企業謹慎、中小企業難獲投資，遊戲新品上線數量少。第三是受疫情影響，遊戲企業面臨諸多挑戰，發展受限。如經營成本大幅提高、項目儲備不足、現金流出現缺口、團隊工作效率大幅降低等。