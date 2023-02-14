太平洋網球發展基金會和國立台灣師範大學網球隊攜手合作，14日執行教學發展合作簽約儀式，雙方未來將到全台巡迴，共同推動「點亮網球夢基層網球教學活動」。

中華民國網球協會榮譽理事長廖裕輝自2020年起擔任太平洋網球發展基金會董事長，基金會秉持推廣基層網球和培育青少年人才之宗旨，和國立台灣師範大學網球隊進行教學發展合作案，至全台巡迴舉辦「點亮網球夢基層網球教學活動」，並引起廣大迴響，之前在2021年的教學活動，由退役國手陳迪和師大網球隊教練林岱樵領軍，幫助更多熱愛網球的青少年踏上逐夢之路，由於成效斐然，因此雙方決定擴大舉辦規模。

2023年點亮網球夢基層網球教學活動，拜訪的學校目標增加到8所國中小學校，不僅借重台師大培育師資人才的強項，更透過師大網球隊的運動實力，一同和基層進行網球運動交流，因此除了原先規劃的4所學校外，今年更首度對外開放申請報名，獲選學校不僅能免費接受師大隊員精心規劃之網球體驗課程，還可獲贈一箱全新比賽用球作為訓練使用。

14日簽約儀式上，太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝和師大校長吳正己表示，樂見雙方進行教學發展合作，肯定計畫帶來正面效果與實際效益，吳正己補充，這是師大相當重視的教育精神，「讓同學除了球技精進以外，也點亮偏鄉，讓更多小孩子有網球夢。」