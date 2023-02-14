高雄日前66歲王姓男子駕駛箱型車行經路口時，與另一輛車相撞，造成王男箱型車頭輕微撞毀，後續警方到場測繪後，王男發現愛車發動不了，著急並心疼地說「怎麼老毛病又犯了」，員警見狀立即平復王男情緒，並在後方幫忙推車，最終順利推至路旁。據悉，該輛車是王男起家車，車齡20年之久，雖常常在修理，對它十分珍惜。

12日晚間9時20分許，王男駕駛箱型車行經新興區民族二路、七賢一路口時，與另一輛自小客車發生車禍，王男車頭輕微撞毀，新興分局中正三路派出所獲報，派遣2名巡邏員警到場處理協助交通分隊測繪。

隨後交通分隊測繪完畢，請王男將車輛先行移置路旁，此時王男返回駕駛座發動車輛，卻僅聽聞到引擎發出「滋滋滋」的聲音，車輛遲遲無法發動，員警見狀上前關心詢問，王男不知所措表示「車的老毛病又犯了！」。

員警立即安慰王男不要慌張，並請他控制好方向盤，隨後員警走到車尾，化身為「大力波麗士」，在後方推車到路旁，所幸不久後車順利移到路旁，王男也下車向辛苦的員警頻頻致謝。

據了解，王男駕駛箱型車車齡高達20年，因是王男的起家車，陪伴著王男上山下海，王男對它也相當珍惜，近期雖頻頻進場維修仍不換車，對於愛車遭撞毀，王男表示「修一修還會再開下去」。