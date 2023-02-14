大陸40歲男星李嘉明在多部影視作品中飾演配角，18歲進入演藝圈演戲，能在多部抗戰劇看見他的面孔，他外型樸實，事業發展表現平平，雖然一直有作品播出，卻沒能讓觀眾留下深刻印象，近日流傳一段他回農村賣炒麵的影片，李嘉明表示「自力更生豐衣足食」。

李嘉明日前在抖音曬出一段影片，寫下「自力更生豐衣足食」，畫面中他穿著軍大衣，在農村賣小吃的攤子上做菜，自行加料、翻炒，動作看起來非常熟練，炒完後李嘉明親自端盤子上菜，不過有人指出李嘉明離開後就有一名大媽接手，看起來那位才是真攤主，李嘉明只是擺拍。

李嘉明在農村路邊攤炒麵。（圖／李嘉明抖音）

李嘉明先前因批評電視收費亂象受到關注，他表示以前電視打開就能看，現在打開電視裡面都是要收費的，自己已經有3年沒看電視了，隨後《人民日報》也發聲抨擊，表示現在充滿「套娃式充會員」，僅管消費者充了會員還是很難看到自己想看的節目，強調應該要尊重用戶。

李嘉明出身山西農村，透露媽媽在他小時候就過世，爸爸是去年罹癌離世，對抗癌症4年中受病痛折磨，他直言「我長這麼大，唯一的遺憾，對不起爸爸的就是沒讓爸爸看到他這個小兒子結婚、成家」。李嘉明近年轉往直播帶貨維生，他表示是因為沒戲拍才轉行，希望大家理解一下，會透過好的產品得到大家的認可。