藝人王力宏近日在拉斯維加斯舉辦演唱會，以新歌《想見就能相見》吐露滿滿思念之情，演唱時更數度哽咽，想念之情溢於言表，但此舉疑似惹火李靚蕾，讓沉寂多時的她，在社群平台開轟「摘下面具做人很難嗎？」，而王力宏的王牌經紀人邱瓈寬（寬姐），也在私人臉書幫王力宏反擊，怒嗆「事實不是妳說的算」

日前，王力宏在拉斯維加斯演唱會圓滿落幕，2首第一次演出的新歌好評不絕，公司趕緊上架《ONE 一個》與《想見就能相見》LIVE版獲得好評，但此舉疑似惹火李靚蕾，她在IG限時動態不滿表示，疑似直接站上火線嗆王力宏。

此舉讓雙方再次隔空交火，王力宏及李靚蕾均再透過律師發聲，但根據《TVBS新聞網》報導，身為王力宏好友、又是賭城主辦方負責人，經紀人邱瓈寬於昨(13)日在臉書針對李靚蕾發言反擊，「一直？真的？#想見就能相見」並同步hashtag「因為隱藏的事沒有不被顯露出來的」、「Truthls NotWhatYouWantitTo Be（事實不是妳說的算）。」