台版柬埔寨案釀成3人枉死，29名嫌犯遭起訴，士林地院近日密集開庭，本周第2次開庭審理遺棄屍體，15日訊問綽號「蝦董」涂世泓、搬運屍體的鄭文誠、呂政儀、負責丟棄屍體的張家豪等4人，「蝦董」當庭承認幫忙聯絡、給付報酬，自己拿走11萬，另茶董還發送「擋煞紅包」給鄭、呂，法官諭知候核辦。

檢方起訴，黃姓男子去年10月18日從中壢據點11樓墜樓身亡，涂等人利用飛機群組「可爾必思B」聯繫棄屍人員，聽從目前仍在逃的「藍道」指示，解開已死亡黃男的手銬，將屍體從平台搬到地下室的轎車內。呂先將屍體載至關西休息站，交給張、吳以及「蝦董」，再轉往南投山區，3人伴屍1晚，19日晚前往山區棄屍，3人均目擊行李箱半開，屍體就擺放在箱內。

「蝦董」被控私行拘禁致死、組織犯罪、加重強盜等罪，具體求刑30年，他當庭坦承有幫忙聯繫、給付報酬，但否認自己是共犯，檢察官痛斥「犯罪集團有很多人分工，就算是一個小螺絲，也要負起一樣的責任」。

「蝦董」稱，飛機群組「茶董」稱找人處理屍體，之後不知到是誰匯入20萬到他戶頭，他分4萬給赴南投的張、5萬給吳秉恩，另外「茶董」支付搬運屍體的呂男6000元、鄭男1萬2000紅包。

另外鄭文誠則稱，「茶董」分錢時帶他到廟裡面拜拜，並拿出擋煞紅包，「茶董」告訴他凡碰過屍體都有，而負責棄屍的吳男拿3萬6000元。中壢據點負責人張家豪遭求處有期徒刑25年，他承認全部犯罪，並稱家中爸爸中風，妹妹需要撫養，他是家中的經濟來源，並不認識「藍道」，希望法官能讓他交保，不能交保的話也希望解除禁見。

由於「蝦董」辯稱，他只有聯絡，並沒有參與組織犯罪，檢察官勸說「你不幫忙聯絡，就不會發生一連串的犯罪，你要想清楚，若是繼續狡辯刑度只會更重。」