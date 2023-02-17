嘉義縣番路鄉一間知名大廟江姓常務委員兼乩童，遭5名女子指控，自2017年起陸續以「神明要我幫忙」、「觀音菩薩旨意」、「子宮不好要運氣一下」等理由，陸續猥褻5名女信徒，因其中兩名女信眾不甘受辱報案，透過網路又找到3名受害人，雖江姓乩童否認，但被害5人指證歷歷，且全數測謊通過，今嘉義地檢署依強制猥褻罪嫌起訴江男，並建請從重量刑。

嘉義地檢署起訴書指出，現年68歲江男2022年1月將A女帶到廟裡的三寶佛殿，聲稱幫菩薩找到義女，接著聲稱A女有婦科問題，隨即不顧A女抗拒，強行把手伸入A女內褲，撫摸A女陰部、尿道等私密部位，再緊緊抱住A女猥褻得逞，當天陪同A女到廟裡參拜的A女母在筆錄中也指女兒出來時精神不好，還哭訴被乩童摸下體。

2022年3月10日上午，江男以電話邀B女到廟裡修行，因B女之前已多次接受過江男以碰腰、碰胃等方式加持，對江男觸碰身體較為鬆懈，沒想到江男當天卻違反B女意願，撫摸B女下腹部、陰毛等，還恫稱「處女才配得上我碰，是神明要我幫忙，不然我才不屑」等語使B女不得不配合，以此滿足自己性欲，猥褻得逞。

2020年7月間某日，江男同樣在廟裡的休息寺，先在C女額頭畫符，再對C女佯稱「不跟男友斷乾淨，我就在你身上畫符」、「是觀音菩薩旨意」云云，在違反C女意願下，將C女外褲拉下，以中指碰C女下腹及私毛，猥褻得逞一次。

2022年5月7日下午，江男見D女隻身前來參拜，對D女聲稱「你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」，接著趁兩人走到停車場、四下無人機會，強行抱住D女身體，並以嘴強親、舌吻D女。

起訴書指出，因A女、B不甘受辱報案，再循線追出另3名受害女信徒，其中E女女大生更早在2017年就受害，當時E女先被江男以「子宮不好，要運氣一下」為由，不顧E女感受就把手伸進E女內褲猥褻得逞。同年7月江男又以增強運勢為由，把E女帶到中埔鄉某汽車旅館，以運氣為由強脫E女衣物，再命E女與他共浴、強吻被害人等方式猥褻。

江男到案全盤否認，辯稱沒有伸手撫摸女信徒私密部位，也未曾打電話邀約，更沒有載E女到汽車旅館，聲稱他沒有開車去汽車旅館等云云，不過檢警調通聯紀錄，發現江男有撥打電話給A女、B女，且江男的紅色自小客車曾於2017年7月間入住該某汽車旅館。

起訴書指出，江男違反被害人意願，所為已犯刑法第224條強制猥褻罪，且6次犯行犯意各別，行為互殊，請法官分論併罰，並審酌江男利用人性對宗教信仰、疾病未知的心理，多次以相同手法猥褻被害人，且犯後飾詞狡辯，毫無悔意，更造成被害女子心理強烈創傷，建請從重量刑。