葉姓男子先前擔任高雄一處社區的警衛，卻趁著高中生住戶進入電梯，趁四下無人強行親吻與猥褻女學生，遭到警方移送法辦。橋頭地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑9月，緩刑4年，並須給付20萬賠償金，另須接受3場法治教育。可上訴。

判決書指出，葉姓男子為高雄市楠梓區一處大樓的警衛，就讀高中的A女則為住戶，2022年5月間A女凌晨返家，葉男見四下無人，便尾隨A女進入電梯，在違反A女意願的情況下，先捧住A女的臉親吻額頭，後又自後方擁抱A女並撫摸胸部。全案經由A女告訴母親後，由母親前往警局報案才曝光。

橋頭地院審理時，法官指出，葉男僅為了逞個人慾望，竟違反A女意願做出猥褻行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，害A女須承受遭侵犯的痛苦；考量葉男坦承犯行，也與A女及其親屬以支付30萬元成立調解，其中10萬元已給付完畢，其餘20萬以分期方式支付等情狀，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑9月，緩刑4年，並須給付20萬賠償金，另須接受3場法治教育，可上訴。