國民黨主席朱立倫在各大總統民調表現低迷，與新北市長侯友宜差距極大，藍營2024總統初選制度引發關注。侯日前召開「基北北桃平台」會議，陣仗之大展現出眾星拱月氣勢，朱則逐漸被邊緣化。港媒評論認為，朱的處境就像2019年的蔡英文，當時蔡剛經過2018年九合一選舉的慘敗，雖身兼總統與民進黨主席卻「有權無勢」，還面對賴清德的挑戰；但蔡最終憑藉「規則制定者」的身分，把賴打到求饒，可見朱是否能如蔡當年「奇蹟逆轉」，仍值得觀察。

香港媒體《中評社》昨（15）日評論指出，藍營各大山頭近來動作頻頻、暗自較勁，彷彿朱立倫的功用只有「好好把初選遊戲規則制定好」，剩下就是侯友宜等幾位藍營人氣天王的事了。

評論分析，朱立倫的處境就像2019年的蔡英文，當時蔡英文身兼總統與民進黨主席，看似黨政大權在握，卻因2018年九合一選舉的慘敗，政治威望掃地，陷入「有權無勢」窘境；賴清德當時挾著龐大氣勢來挑戰，對蔡2020年的總統提名造成極大威脅。

針對當前局勢，評論表示，2022年九合一選舉結果，為國民黨2024入場券鍍金，藍營各大山頭都想將之拿到手，但一切都要朱立倫這位「看家主席」點頭。然重點是，朱真的會心甘情願為人作嫁嗎？從蔡英文2019年「奇蹟逆轉」的過程來看，朱到底選不選2024，恐怕還不能太早把話說死。