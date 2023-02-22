表態了？國民黨傳將直接徵召 侯友宜12字回應 @ChinaTimes

國民黨2024人選未明，外傳黨中央將在年中直接徵召最強的新北市長侯友宜，侯今天被問到此事時表示，「我現在一直在拚新北明天比今天更好」，如交通建設規畫到2030年，新北團隊士氣高昂，全力拚市政建設，期待短時間內讓市民有感 ，這些建設才是他最關心的；不過被問到若被徵召，是否有承擔的勇氣與決心，他表示，每個人為國家人民、為人民努力做事，都是應盡責任。

侯友宜指出，每個人為國家人民、為人民努力做事都是應盡的責任，新北市長有責任跟新北市民大家一起努力盡最大能力，每個人在自己工作崗位上團結在一起，相信用團結的心台灣就會更好，期待市民朋友可以跟市府一起見證新北市不斷超越今天，明天會更好。

國民黨內近日對不同陣營有不同看法，侯友宜說，台灣很小，需要包容、關懷，台灣不該分你我、族群、黨派，大家面對問題都是要凝聚共識跟向心力，讓大家一起合作才能解決問題，台灣內部團結很重要。

是否有壓力要求提早表態，侯友宜指出，現在該做的是讓新北發展更快速，他現在最關心的一件事情，尤其2月到3月，將展開里鄰座談會，希望讓新上任的里長與連任里長，大家能夠團結在一起，讓新北市民關心問題迎刃而解。

至於有人認為侯去選總統，新北可能被綠營端走，侯友宜表示，現在新北團隊大家緊密合作，面對所有問題戮力以赴，才是該做的事。