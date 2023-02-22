2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委郭正亮22日就表示「真的不要小看賴清德，接下來一定是『抗中保台2.0』，『和平保台』打不出來的」，甚至更直呼「2024大選柯文哲很有可能令國民黨當選不了」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「真的不要小看賴清德，接下來一定是『抗中保台2.0』，『和平保台』打不出來的，玩『和平保台』沒辦法談兩岸問題，收割不到紅利，就又要回到『抗中保台』了」，郭正亮直呼，「在這種情況之下，賴清德2024支持度超過40％是非常可能的，柯文哲最後一定要被棄保到10％上下」。

郭正亮也說，「柯文哲搶到的票大部分是藍的，除了年輕票，侯友宜不善於攻擊，最後一定是柯文哲批賴清德比較兇，有些支持者就會聽得很爽，跑到民眾黨那邊去，這是國民黨最大的問題」。最後郭正亮強調，「不要把賴清德想成陳時中，就連國民黨維持蔣萬安的票數都不一定會上，柯文哲很有可能令國民黨當選不了」。