為了化解美方疑慮，外傳民進黨主席賴清德陣營近期私下討論，想將總統蔡英文主張的「四個堅持」納入黨綱。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目強調，同日辭世的台獨大老辜寬敏過去跟賴清德真的很親，所以賴清德搶在蔡英文的標準時間前表態，動作這麼快。而辜寬敏就是法理台獨的代表，認為要改國名制新憲，不要中華民國。如果賴清德真把四個堅持納入黨綱，那真的台獨運動就沒有了，正式從台獨走向華獨。

「2020辜寬敏確實就是支持蔡英文不要選，叫賴清德選！」郭正亮表示，應該說賴清德動作怎麼這麼快？而不是蔡英文很慢，蔡英文應該算標準時間，賴清德搞不好之前就知道人家在生病，因為他跟辜寬敏真的很親。因為辜寬敏就是制憲正名運動最代表性的人物，簡單講就是法理台獨運動的代表性人物。他就認為你要改國名，就是他不要中華民國這四個字，然後台灣要制定新憲法，這個是大家都知道的事情。

郭正亮提到，對於這四個堅持，現在是傳出，也還沒有證實，因為這個真的蠻敏感的。如果說賴清德真的把四個堅持納入黨綱，或者具有《台灣前途決議文》台獨黨綱這樣的地位，那真的台獨運動就沒有了！一些朋友就說，這個就是民進黨正式從台獨走向華獨！