美國《華爾街日報》日前報導，美方將大幅提高駐台美軍的部隊數量，提高為目前的4倍多。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》指出，就像聯兵營去美國受訓也是一樣，美國現在全方位介入，他認為台灣作戰部隊不夠，不夠有戰力，應該會建立訓練的SOP讓台灣接軌。就像2014後美國派人到基輔，一定是某個轉折點已經過了，雖然不知道是哪一年，但美方認為戰爭恐怕是不可避免，要讓你多準備一點，這個調子愈來愈明顯。

「美國要全面性去做基層考察，要看我們台灣能作戰到什麼程度。」郭正亮指出，因為不是也從兩個旅挑出一個叫聯兵營嗎？也去美國受訓，這也是一樣。美國現在是全方位地開始介入，他就是認為你們的作戰部隊不夠，不夠有戰力。未來你的義務役延長至1年，他大概也是沒有信心。

郭正亮強調，所以他應該會建立一些教案，建立一些訓練的SOP，讓台灣逐漸接軌。主持人翟嬛問，最核心的問題是戰爭已經要接近了？「當然是啊！」克里米亞2014年被併入俄羅斯之後，美國才開始派人到基輔，所以一定是某個轉折點已經過了，他認為戰爭恐怕是不可避免。

「你看美國現在不會去講那一年啦，可是愈來愈趨於同調就是，看來是不可避免！」郭正亮直言，這個調子愈來愈明顯，只是不知道是哪一年，他就覺得，我到時候又不能出兵，到時候你搞不好被封，我武器又運不上來，所以我要讓你自求多福，要讓你多準備一點，表示他有盡道義。