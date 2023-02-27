美國《華爾街日報》23日獨家報導，在中國威脅升高之際，美國將大幅提高部署台灣的部隊數量，提高為目前規模的4倍多，加強對台灣軍方的訓練計畫，打算在未來幾個月內將駐台美軍人數，從1年前的約30人增加到100至200人。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》指出，如同《金融時報》提到疑賴論，都是有所本。可能因為看到台灣義務役要延為1年，明年要增加4、5萬人進部隊，搞不好就在配合這個全面去做基層的考察。

「我估計來的不是簡單人物，來的應該都是士官以上！」郭正亮表示，而且都是在海外各地有過作戰經驗的，所以他們來就是要做培訓工作，或者做軍事顧問。《華爾街日報》登這個獨家，以它的地位絕對不是空穴來風，最近《華爾街日報》、《金融時報》登的消息多半都是真的，所以民進黨也要多方接受，不要說《金融時報》提到疑賴論，你就說那個是亂扯的，「我覺得都是有所本啦！」

郭正亮提到，《金融時報》說白宮、國務院有部分人士對賴清德的路線有意見，「我覺得這也是真的！」不然怎麼會說蔡英文的四個堅持要不要納入黨綱？《華爾街日報》說要增加4倍的駐台美軍，就是因為他看到你的義務役要延為1年，明年可能要增加4、5萬的人進部隊，那請問我們的訓練夠嗎？搞不好就在配合這個。基本上，未來不管是海岸巡防部隊，或我們本來的作戰部隊，美國大概就是要全面性地去做基層的考察。