根據美媒《華盛頓郵報》的報導，美國出售給台灣的66架新造F-16戰機預計在2026年全數交機，不過台灣目前正面臨戰機飛行員不足問題，恐怕需要更多「捍衛戰士」來因應中國大陸犯台的可能性。而退輔會主委馮世寬今（2）日表示「不要聽美國人的，聽我們空軍司令的！」對此，前立委郭正亮就表示「美國的權威媒體直接說台灣的飛行員不夠，這是很罕見的事，而且他認為要五年才會成熟，這是不得了的事」，引發討論。

郭正亮今（2）日在中天新聞《大新聞大爆卦》中表示，「飛行員至少要少校以上，才能駕駛這麼貴的飛機，美國的權威媒體直接說台灣的飛行員不夠，這是很罕見的事，而且他認為要五年才會成熟，這是不得了的事」，郭正亮更指出，「解放軍動不動到台灣西南周邊繞飛的時候，我們就一定要升空警戒，大家就累得要死了」，郭正亮更強調，「這還只是升空警戒，還沒有說到戰鬥，戰鬥就要學會各種技術」。

郭正亮也說，「其實飛行員待遇蠻高的，為什麼會沒有人？請問國防部空軍有沒有提出對策？這是現實的問題」，郭正亮也呼籲，「不能夠一路只買武器，卻沒去思考相對應的兵力」，郭正亮認為，「其實美國人更實在，他們認為台灣早晚要跟機國大陸打，認為義務役延一年還不夠，所以高中生也要進入軍需生產，美國人就是認為方案這樣所以該做這樣，台灣給人的感覺就是每天在吹美國的調，但準備做好了嗎？」