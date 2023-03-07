大陸國台辦上月證實，中國航空主管部門已透過「海峽兩岸空運協議」致函台灣，期許能優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航點，表態歡迎陸客來台，但至今都無下文，交通部和陸委會初步都表示還在評估。對此，前立委郭正亮6日就表示，「在這種節骨眼還在想政治，蔡英文都是搞假的嘛，還是政治掛帥」。

郭正亮6日在網路節目《新聞大白話》中表示，「這個事蠻詭異的，因為中國大陸已經核准了16個直航點，那為什麼交通部遲遲不能回答？」郭正亮更直言，「我跟你講白了，我嚴重懷疑，就是我們的陸委會希望藉這個議題來搞兩會恢復接觸，沒有達成這目的就不回答，一定要搞海基、海協對接」，這更讓郭正亮質疑，「這個明明就是非常實質，可以立刻幫台灣旅遊業找到很多生路的，為什麼不做回應呢？」

郭正亮更直呼，「在這種節骨眼還在想政治，不認為台灣的內需還需要拉升嗎？台灣的服務業占六成五至七成，旅遊業就可以帶動周邊的服務業，如果還是這樣政治掛帥，那基本上就是沒有任何改變」，郭正亮最後更猛轟，「蔡英文都是搞假的嘛，還是政治掛帥，不然為什麼不能回答？」