蔡政府原本擬修正《全民防衛動員法》，被外界質疑控制媒體、箝制言論、警總復辟。前立委郭正亮表示，未來讓這部法不能通過，只有一招，就是明年「政黨輪替」，不能讓賴清德當選！否則賴清德當選之後，照樣推這個法律。

國防部本月21日公告《全民防衛動員準備法》修正草案，全案更名為《全民防衛動員法》，要求由縣市政府配合辦理「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」。

國民黨立委李貴敏也不滿地說，究竟是怎麼樣的心態，才會放任這種製造恐慌、為黨政軍控制媒體鋪路及為箝制言論鋪陳的「類戒嚴法令」強渡關山？

行政院副院長鄭文燦2日晚間接受媒體聯訪，《全動法》目前國防部遇到新的狀況，也有不必要的誤解，暫時會留在國防部，由行政院召集各部會，各種動員計畫情況再來審慎研議。

而前立委郭正亮今日也在其直播節目《觀點—亮劍台灣》質疑，這個法就結束了嗎？絕對還是要推！是現在看到輿論反彈，所以才暫緩，多溝通一下。今年沒過，賴清德鬆一口氣，不然可能是選舉利空。明年賴清德如果當選，照樣再推。

郭正亮直言，未來讓這部法不能通過，只有一招，就是明年「政黨輪替」，不能讓賴清德當選！否則賴清德當選之後，照樣推這個法律。今年可以擋，明年可以擋得住嗎？

郭正亮強調，這個法的源頭，不是國防部，而是國安會、總統府、美國。並且明年1月1日義務役延長為一年，如果賴清德當選總統，保證520就職之後，這部法律一定捲土重來！