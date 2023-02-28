2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，國民黨立委王鴻薇今（28）日就表示，「個人最不想看到2024是三腳督的狀態，因為三腳督的狀態真的是對民進黨最有利」，引發討論。

王鴻薇今日在廣播節目《POP搶先爆》中表示，對於明年2024的總統大選，她「個人」最不想看到就是「三腳督」的狀態，王鴻薇坦言，「因為三腳督的狀態真的是對民進黨最有利」，王鴻薇更以去年九合一大選為例指出，「台北市跟新竹市可能是比較好的發展，可能民眾自動做出棄保，所以沒讓民進黨在這場三腳督的選舉得利」。

王鴻薇更接著說，「但在2024總統大選裡面誰知道，搞不好弄一下就讓民進黨得利，所以我最希望看不到2024三腳督的狀態」，王鴻薇最後也表示，但若柯文哲執意要選，還是要用非綠聯盟去整合郭台銘與柯文哲，雖然這些人不在國民黨內，不要因為沒有整合成功，最後讓民進黨漁翁得利。