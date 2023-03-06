2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。對此，前立委沈富雄6日就表示，「每次民調我都先看政黨是多少，看這個也大概曉得誰領先，看民調的奧妙其實不難，但大部分的人是不懂的」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在侯友宜跟賴清德都是藍綠兩個大黨的最好人選，人民的選擇很清楚，選賴或是選侯，未來的四年的政府甚至國家都會很不一樣」，沈富雄也直言，「這個我覺得很有意思，不要說一面倒認為誰是穩贏的」，沈富雄更接著說，「每次有公信力的民調，都不是看最後的數字，而是政黨板塊、中間選民的投法，還有年輕人的傾向」。

沈富雄最後更說，「所有的民調都會修正，只有一個小區塊是不能修正的，就是政黨的那塊有多大，因為這本身就是一個變數，怎麼修正？」沈富雄也強調，「所以每次民調我都先看政黨是多少，看這個也大概曉得誰領先，看民調的奧妙其實不難，但大部分的人是不懂的」。