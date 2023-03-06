南投第二選區立委補選、九合一大選延長賽最後一戰，也形同2024總統大選正式開跑，雙方都有非贏不可的壓力，而這場補選結果則由民進黨的蔡培慧勝出。對此，前立委沈富雄今（6）日就表示，「這一次南投民進黨的勝選，就讓賴清德這隻花豹撐住了」，不過同時也指出，「台南的黑金案會折磨賴清德很久，時間上要花好幾個月」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這一次南投民進黨的勝選，就讓賴清德這隻花豹撐住了，一但撐住就可以爬出自家人的陷阱」，沈富雄更指出，「但台南的黑金案會折磨賴清德很久，時間上要花好幾個月」，沈富雄更補充，「同時還有另外一個，陳建仁的內閣跟他背後的蔡英文的表現，也都對賴清德沒有加分」。

沈富雄認為，「當初講什麼溫暖內閣，是亂講的，應該是要修正成『搪塞內閣』，而『搪塞內閣』則是用來殺垃圾時間的，這一點沒幫上賴清德的忙」，沈富雄最後也指出，日前國防部將修正《全動法》草案，戰時將管制新聞從業人員，而教育部也要求把16歲以上學生造冊，「這件事已經造成傷害，雖然現在收回去了，但大家會知道原本政府是有這個意思的，傷害真的不輕」。