基隆市長謝國樑4日受訪時表示，有關基捷工程，基隆地方政府的負擔額從原本提的17.7億元變成53.86億元，基隆財政恐將步入「黑暗期」，結果遭民進黨籍立委蔡適應嘲諷是在炒作。對此，前台北市議員羅智強今（6）日怒轟，蔡政府根本是在秋後算帳，要懲罰北北基的人民。

羅智強在臉書撰文質疑，民進黨南投剛勝選，現在就清算基隆？且還打算用基捷殺三市？他指出，基隆捷運工程經過短短一年，總預算從425億元爆漲到697億元，基隆市府的分攤金額更是從17.7億元跳到53.86億元，總預算僅增加64%，但基隆市的分攤增加了204%，「這不是秋後算帳，什麼是秋後算帳？」

另外，對於民進黨的基隆立委蔡適應所說的，預算上漲是因為「勞工短缺」、「物價上漲」。羅智強不解，這些因素去年會料想不到? 如果料想不到，那民進黨政府可以解散了，事實是民進黨沒有那麼無能，只會有兩種可能，一是去年的425億，是為了幫蔡適應輔選而故意低估；另一種可能是今年的697億，就是為了懲罰基隆市民在九合一大選沒有投蔡適應，而故意高估。

羅智強強調，民進黨現在就是使出「基捷殺三市」的招數，用提高地方配合款的方式，來懲罰台北市、新北市、基隆市三個地區的百姓，因為他們讓民進黨的地方首長候選人落選，但這樣的算計，人民都是看在眼裡。