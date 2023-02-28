國防部日前突公告將修正《全民防衛動員準備法》，各方面的控管、動員引發討論。國民黨立委王鴻薇今（28）日就指出，全民防衛動員「準備」一詞，已經是對行政部門的「空白授權」，民進黨控制媒體根本是食髓知味。

王鴻薇今日在臉書上表示，全民防衛動員準備法草案一預告，馬上引起軒然大波。尤其針對媒體的調查控制和動員學生國防造冊，均引發各界極大不安。她首先質疑，全民防衛動員「準備」一詞，到底準備的定義為何？「是表示政府只要覺得可以準備，就可以動員校園、媒體、調度物資等等。這是對行政部門的『空白授權』，簡直無限上綱。」

接著對於媒體控制部份，王鴻薇怒批，NCC巧立罪狀關掉中天，到去年準備推出「數位中介服務法」來控制媒體和網路，在引發強大反彈後退縮回去。今年蔡政府就是再接再厲，繼續以全民防衛之名行媒體防控之實。

王鴻薇還強調，按照草案內容，只要以全民防衛為名被認定為「假新聞」，政府就可以做有效的控管。那麼近來媒體或網路發布「缺蛋」就被網軍出征或是被綠委形容為配合中共認知作戰，那統統都要被處理掉了。她還指出，是不是政府不想看到的字眼，只要未來全動法一經通過，就可以用全民防衛的大帽子來處理。政府即使施政無能還是高枕無憂，「政府干預媒體和言論，真是莫此為甚。」