外傳民進黨主席賴清德陣營擬將蔡英文總統的「四個堅持」納入民進黨黨綱，以化解美方對賴的疑慮。對此，曾任台北市副市長的李永萍認為，將「四個堅持」放入黨綱，除是總統蔡英文利用了「疑賴論」，給身兼黨主席的副總統賴清德下的一個「緊箍咒」，且一旦最後賴願意這麼做，也代表他向蔡低頭了。

李永萍昨（27）日在政論節目《少康戰情室》表示，若真的要談「疑賴論」，那麼蔡英文和親蔡人士就是該論點的核心。她也提到，賴清德現在有兩大軟肋，一個是在他台南市長任內爆發的陳宗彥性招待案與郭再欽爐渣案，另一個則是美國因他的「務實台獨」論，沒辦法對他放心。

李永萍認為，蔡英文利用了「疑賴論」的情況，將自己的「四個堅持」宣示放入民進黨的黨綱。而一旦身為黨主席的賴清德願意這麼做，那麼除了民進黨1999年的《台灣前途決議文》會被撤換掉外，在政治上，也代表賴清德向蔡英文低了頭。

「四個堅持」為蔡英文在110年國慶講話中，所提出的兩岸政策主張，內容包括：「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。