馬祖西莒島駐軍官兵在沙灘上留字。（圖 / 翻攝自陳竑任臉書）

馬祖西莒島近期爆出缺糧問題，逼得官兵在沙灘上寫字求救。對此，國民黨台北市議員徐巧芯痛批，總統蔡英文面對此事，以及引爆民怨的「蛋蛋危機」都默不吭聲，再一次應證了她說過的「你對民進黨好，它就會對你壞；你對民進黨壞，它才會願意對你好。」這句話

徐巧芯今（6）日在臉書發文表示，「如果兩岸開戰，台灣能撐多久？」是一個在立法院經常出現的質詢題目，雖沒人有正確答案，政府仍很有信心，可如今戰爭還沒有來，馬祖的官兵伙食就已不足，還必須在沙灘上寫字求救，才能把訊息傳遞出去。

徐巧芯指出，戰爭還沒有發生，台灣就已缺雞蛋且價格不斷上漲，在連基本民生物資都缺乏的情況下，農委會主委陳吉仲卻仍死皮賴臉地戀棧官位，她質疑這種情況要怎麼讓人相信蔡政府平常說的「抗中保台」、「作戰準備」是真的？若連平時都什麼物資也沒有，誰能對政府戰時的舉措有信心？

徐巧芯也提到，蔡英文在南投補選期間狂發臉書，但身為三軍統帥、國家元首的她，對國軍缺糧、百姓缺蛋卻未表達任何意見，且最近接受媒體訪問，仍只有2022年敗選後的那一次。徐巧芯直言，只有選舉期間會出現的神隱總統，再一次應證了自己常說的「你對民進黨好，它就會對你壞；你對民進黨壞，它才會願意對你好。」

而國防部長邱國正今對西莒島缺糧問題致歉，馬防部也發聲明表示，近期受海象不佳以及軍租民船故障維修的影響，多次無法順利運補到馬祖地區，加上莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，所以4、5兩日肉類供應不足，暫時以軍用罐頭代替，其他食材則是充足，且今日上午已由交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載，同時也將透過C-130運輸機前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。