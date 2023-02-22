外傳國民黨高層透露將徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，國民黨團總召曾銘宗今否認指出，連他們這些「國民黨高層」都沒聽過，強調國民黨將在3月4日後研議一套公開透明機制的機制，徵選最強候選人贏得2024勝選。

據媒體報導，國民黨高層透露，黨內將在6、7月開始提名，而侯友宜被認為是「最強母雞」，黨主席朱立倫希望帶領黨在2024年拿下勝選，將會徵召侯友宜參選。

曾銘宗表示，他與在座的每一位都是高層，鄭正鈐是中常委、費鴻泰是副祕書長、他是執行長、謝衣鳳是副祕書長，而洪孟楷是文傳會主委，他們都不知道也沒聽過。

曾銘宗強調，國民黨是一個有制度的政黨，3月4日後會研議一套公開透明的機制，徵選出最強的候選人、最大的母雞，贏得2024的勝選。

對於前民進黨立委郭正亮稱，國民黨傳設「大局條款」是為卡侯友宜選2024，曾銘宗直言，這問題超好笑，他作為國民黨團立院總召，也是中央政策會執行長，沒聽過所謂大局條款，甚至連聞都沒有聞過，這是一個假新聞。

針對泛藍與非綠陣營整合有無合作機制，曾銘宗強調，國民黨要打贏2024勝選，前題是國民黨內部一定要團結，國民黨非常歡迎非綠陣營與相關人士，一起來支持國民黨候選人，並協助國民黨打贏2024。