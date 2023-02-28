迎戰2024總統大選，國民黨內部傳出要將非綠陣營人士皆納入整合民調聲音，拋出組成非綠聯盟的說法，不過有綠營人士認為這樣反而會卡到新北市長侯友宜競選總統；侯友宜今(28)日表示，個人其實沒那麼重要，重要的是大家不分你我、族群以及黨派，團結一心台灣共好，中華民國一定就會更強。

侯友宜說，對我來說，其實個人是沒有那麼重要，重要的是不分你我、不分族群、更不要分黨派，大家可以好好地一起攜手共好，這個共好也要包括用包容跟關懷來看待對方，用善待跟理解，彼此互相包容才能讓我們國家更好，所以無論用什麼一個方式，請記得我們唯有團結一心，台灣內部共好，中華民國就會更強。

他強調，每一個人都在一個角色裡面，對國家人民願意犧牲、奉獻、努力做事，都值得大家攜手合作，只要我們同心齊力，大家一起包容跟理解彼此，更重要的是在國家現今的困難跟挑戰前，能夠共同攜手面對，用這樣一個態度，「我相信我們就會解決所有現在國家所面臨的困境」。