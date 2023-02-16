前副總統陳建仁1月31日正式接任行政院長，而從台灣民意基金會今（16）日的最新民調可以看到，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，三成八基本上滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意，同時「軍公教人員和勞工不滿意者則高於滿意者」，引發討論。

台灣民意基金會最新民調詢問，「1月31日，蔡政府內閣小幅改組，由陳建仁、鄭文燦出任正副院長。一般說來，您對這次內閣改組滿不滿意？」從結果中可以看到，有9.3％的民眾非常滿意、28.7％的民眾還算滿意、19％的民眾不太滿意、15.1％的民眾非常不滿意、17.8％的民眾沒有意見、有10.1％的民眾則是不知道、拒答。

從該份民調也可以發現，以職業背景看，各行各業對陳內閣滿意與否看法不一，「無業／待業 者、退休人員、農民、高階白領人員、學生、家庭主婦滿意者高於 不滿意者，但軍公教人員和勞工不滿意者則高於滿意者，基層白領人員與自營商／企業主滿意與不滿意大約一半一半」。

以政黨支持傾向看，民進黨支持者中，七成四滿意，一成不滿意；國民黨支持者中，一成七滿意，六成五不滿意；民眾黨支持者中，近四成滿意，四成五不滿意；中性選民，近二成二滿意，二成五不滿意。

而台灣民意基金會董事長游盈隆也分析，從最新民意可以看到，在二十歲以上台灣人中，三成八基本上滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是「新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，未來能否贏得大多數國人歡心和肯定是不小的挑戰」。