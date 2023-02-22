國民黨台北市議員秦慧珠昨在網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹訪問時，暗酸徐巧芯「想跑的人一哭二鬧三上吊」，徐巧芯今日受訪時坦言，秦慧珠的字眼有點偏重，確實讓她感到不舒服，但她願意放下一切不舒服，邀請秦慧珠一起揭露民進黨弊案。她也強調，不會再回應秦慧珠的口水，還是希望兩人放下爭吵，好好揭發民進黨的問題，減少內耗以及對國民黨的傷害。

徐巧芯昨對秦慧珠發出「公開信」，她說，最近看到秦慧珠在節目上多次針對她進行激烈的言詞攻擊，除了過去的「沒水準」、「吵鬧小雞」以外，今天甚至暗指她現在在演「上吊」，這個字眼之重，確實令她有點驚訝。「有時候自己人最傷人，我們不是仇人，我只是希望有個公平的初選，真的有必要這樣詛咒我嗎？」

徐巧芯今天到台北地檢署告發前行政院發言人陳宗彥涉嫌違反《貪汙治罪條例》時，受訪時表示，當然都尊重秦慧珠的說法，但她在想經常很多人都在講說，要團結共好不要內戰，但最後卻是對她這些人身攻擊，「我對於哭鬧沒意見，反正她也常這樣講我，我會覺得上吊字眼有點偏重，確實會讓人不舒服」。

徐巧芯說，她願意放下所有的不舒服，重新邀請秦慧珠一起下架民進黨、揭露弊案，昨天晚上除了發出公開信、另外傳訊息給她，她也另外傳了一些掌握的新聞給秦慧珠，包含民進黨賴系有人貪污的議題，並問秦慧珠「想不想打這個議題」，她願意把名字給秦慧珠，未來或許由秦來打這個議題，「大家一起分工合作，2024下架民進黨，把貪污腐敗訊息公開、揭露真相，這個才是共同合作的基準」。

「所以那些口水，我也都不會再回應她。」徐巧芯強調，以前沒有對秦慧珠口出惡言，以後也不會，今天既然兩人是同一個政黨的，是不是應該要彼此尊重。徐也提及，實際上秦慧珠在很多年前就挑戰過立法委員，在議員期間也挑戰過立委費鴻泰，所以希望秦慧珠可以回想看看25年前的自己，是不是跟徐巧芯差距沒那麼大。

徐巧芯強調，她希望和秦慧珠能放下爭吵，好好地把民進黨問題揭發出來，以此作為共識，可以減少內耗、對國民黨的傷害，也可以促成良性的競爭；而她也必須重申，這次參加立委初選，就是她和費鴻泰兩個人一起去競爭跟比較，誰比較有能力監督跟下架民進黨，帶動全國的議題，讓國民黨能在2024勝選，以此爭取民眾支持，這是良性競爭，不是黨內的互鬥跟消耗，「我覺得這條路走得很值得，我也會繼續走下去、奮戰下去」。