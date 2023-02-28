新北市長侯友宜被外界視作國民黨2024最強人選，但其兩岸、外交論述卻時常受到外界質疑。對此，前立委沈富雄喊話，侯友宜要有自己對兩岸、外交議題的想法，否則若在這塊失分，就不容易挽回了。

沈富雄昨（27）日在廣播節目《POP大國民》表示，他認為侯友宜不管被國民黨用什麼方式提名後，那麼等於是猛虎出閘，出來後非同小可。並分析，侯友宜的民調沒辦法維持之前的高點，是因為國民黨的猶疑不決，他的「好好做事」讓支持者煩了，所以改去民眾黨主席柯文哲，但因柯的屬性偏藍，國民黨只要好好做事、比柯「像樣」，支持者就會回來了。

沈富雄接著說，外界所說的「國政」，與新北市的「市政」沒有差很多，而在兩岸關係與外交上，沈則認為兩岸議題是重點，只要處理得好，國際關係也不太會有問題，所以侯友宜要有自己的想法，因為他若在這塊失分，那麼就不容易挽回了，「等於是老虎的爪子被剪掉了」。

另外，沈富雄建議，國民黨在兩岸議題上要「知性論述」、講老百姓聽得懂的話，不要意氣用事、講口號。