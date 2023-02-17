西班牙國會今天投票通過一份跨性別法案，允許所有年滿16歲者變更身分證上登記的性別。不過，類似措施已在其他國家引發爭議，因為相關議題牽涉複雜問題。

法新社報導，西班牙國會以191票贊成、60票反對及91票棄權通過法案，成為少數國家允許人民只須聲明，就能改變自己國民身分證上標示的性別。

在歐洲，丹麥開這類立法先河，早在2014年便授予國民這項權利。

西班牙左派聯合政府本已不穩，這項立法又製造重大裂痕。這是西班牙平等部推動的旗艦法案，部長由激進左翼政黨「我們可以」（Podemos）的代表出任，這個黨是社會黨領導的聯合政府當中較小盟黨。

西班牙平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）在法案表決前告訴國會議員：「這是本屆國會最重要法案之一，...我們已向前跨出巨大一步。」

「這道法律承認跨性別人士自我決定性別的權利，讓他們不再被視為病態。跨性別者不是病人，他們就是一般人。」

在此之前，只有西班牙成年人能要求改變身分證上的性別，且必須出具醫學報告證明自己有「性別不安」（gender dysphoria），並且提出進行2年賀爾蒙治療的證明。未成年人則必須取得法官同意。

新法取消所有這類要求。而14至15歲國民在雙親或法律監護人同意下，也可申請改變身分證上性別；12至13歲者則須取得法官同意。

不過，一些在跨性別立法上開先驅的歐洲國家，近幾年卻改變想法。其中瑞典與芬蘭已重新祭出限制，英國國會1月也封殺蘇格蘭一份類似西班牙的跨性別權利法案。（譯者：張正芊）1120216