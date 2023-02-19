藍初選防議員轉戰立委？徐巧芯若被卡「會做出自己的選擇」 重話批：像打拚後回家被家暴 @ChinaTimes ​

國民黨中央傳出因擔憂喪失議會優勢，考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰的消息。新北市議員葉元之坦言，一看到就覺得是在針對台北市議員徐巧芯，「我個人非常匪夷所思」。

葉元之今（19）日在中天節目《週末大爆卦》表示，過去這段時間國民黨努力揭弊，但卻仍無法讓民進黨下台，綠營硬要通過違背民意的法案時也擋不住，就是因為立院席次較少，想要改變除了總統選贏外，就只能在立委席次上努力，才能推動較好的法案防止執政黨亂搞，但所謂的「大局條款」看起來卻與勝選的目標完全背道而馳，「對於這種制度，我個人非常匪夷所思。」

「知情人士就算要講這些事，也不應該貶低我們這些選上的市議員！」葉元之提到，相關報導內容稱，獲保障的連任議員馬上要轉戰立委不合理，但2022九合一選舉時，雖然曾有消息稱有人想挑戰板橋區議員，但最後根本沒人出現，因此若以他的選區為例，根本沒有保障的問題。

葉元之加碼爆料，國民黨新北市黨部主委黃志雄，不論在投票前或是投票後，完全沒理過他，一通電話沒打、總部成立也沒現身，他向地方大老抗議還被回「反正你知名度夠，我們要去救比較弱的老議員」，讓他忍不住嗆「選的過程把我們放生，然後現在又放話，說『他們都是被保障』，那我聽得不會服氣！」

「現在大家是覺得國民黨穩贏嗎？」葉元之強調，知情人士就算要放話保障某些人，也不應該分化、傷害其他同黨同志，「真的沒必要，2024有這麼穩嗎？」