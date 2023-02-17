高雄越南籍黎姓女子因酒駕釀禍，要閃酒測滑進一旁愛河裡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

經過警方苦勸之下，黎女才選擇上岸。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區43歲越南籍黎姓女子，昨日晚間酒後因與前夫發生爭吵，負氣騎車離家，不久在河堤南路逆向與人發生擦撞，警方獲報到場處理，黎女為了要閃酒測，竟滑進一旁愛河裡。消防人員出動救生圈、橡皮艇救援，黎女見狀還一度拒絕，隨後經警方一番勸說才上岸，送醫抽血檢測，酒測值0.67，依公共危險罪送辦。

昨日晚間7時20分許，黎女騎車沿著河堤路慢車道逆向行駛，在裕誠路口時與32歲于姓女騎士發生擦撞。三民二分局獲報前往現場處理測繪，黎女此時卻跑到愛河旁，從河堤慢慢滑進河裡，警方見狀立即通報消防人員到場，消防人員出動救生圈、橡皮艇救援。

「不要過來，走開！」黎女見到消防人員前來時，一度拒絕上橡皮艇，還朝消防人員潑水，隨後往反方向游，因近期寒流來襲，氣溫驟降只有10多度，員警擔心黎女感冒，一直苦勸她上岸，經過員警一番勸說後，黎女才放棄掙扎，跟隨消防人員上岸。

隨後黎女送醫，經抽血檢測，酒測值達0.67，原來她是因自知酒駕釀禍，要躲避酒測才會進河。據悉，黎女在前夫張姓男子日租套房擔任房務人員，因張男覺得黎女太過懶散，要換人來做，黎女酒後與張男發生爭執，負氣騎車散心不料發生車禍，警方訊後依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦；逆向的部分也將依法開罰最高1800元罰鍰。