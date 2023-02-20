停在最前方的賓利被後車追撞。（陳慧雯翻攝）

今（20）日下午1時許，台北市中山區港墘路與堤頂大道2段口發生一起連環追撞車禍，黃姓女子酒駕開著白色Toyota轎車，在停等紅燈時，突然追撞前方3部車輛，前方的納智捷休旅車、福特野馬、賓利都遭殃，有媒體指出當時坐在賓利車上的正是台畜公司名譽董事長張裕屏，所幸並未受傷。

根據《ET Today》報導，當時台畜公司名譽董事長張裕屏坐在賓利後座，黃姓女子疑似中午喝酒後，駕駛白色Altis轎車，由堤頂大道二段北往南行駛，停紅燈時，追撞前方3部車輛肇事，警方獲報趕往，查出黃女酒醉駕車，酒測值高達0.67毫克，正依公共危險罪嫌偵辦中。

據了解，黃女酒測值為0.67毫克，其他車輛駕駛酒測值均為0 。黃女及同車乘客輕傷，送醫治療後無大礙，目前已出院，至於其他遭追撞的車輛並未傳出有人員受傷，目前全案由轄區警方偵訊中。

由於被追撞的最前方車輛為要價千萬的名車賓利，第二輛福特野馬的前保險桿也因追撞掉落，黃女酒駕肇事，恐將面臨鉅額賠償。

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