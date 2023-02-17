社團法人台北內湖科技園區發展協會，在大港墘公園舉辦「內科千人捐血活動」，台北市長蔣萬安除親自出席，也與內湖分局波麗士一同向捐血民眾宣導防詐騙及用路安全意識。

內湖分局員警也挽起袖子響應捐血活動。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

蔣萬安強調打擊詐騙及維護行人安全的重要性，針對詐欺犯罪，秉持著打詐台北隊勇者無敵的精神，堅決捍衛民眾的生命財產安全，絕不容許民眾的錢財被詐騙集團所誆騙。而對於行人安全，蔣萬安也要求加強取締車輛不停讓行人，提升行人安全列為施政方向，維護交通安全。

警方表示，近期詐騙集團透過釣魚簡訊或電子郵件，利用政府普發6000元政策，吸引不知情的民眾點擊詐騙連結，騙取個資及金錢。內湖分局呼籲，政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢、登錄，民眾也可透過確認網址結尾是否為「gov.tw」來辨別真假，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線，即時查證。

另分析近期交通相關事故資料顯示，肇事原因「車輛搶越行人穿越道」、「行人不依號誌指示」及「未依規定行走行人穿越道」等為目前行人發生交通事故的主要原因。內湖分局宣導，駕駛汽、機車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應禮讓行人優先通行，且行人應走行人穿越道、勿任意穿越車道，並遵守交通號誌，以防止交通事故發生。