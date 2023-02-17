嘉義縣大林鎮民江毓雯女士日前不幸過世，家人將江女生前任職公司正隆紙業股分有限公司致贈的50萬元慰問金再加碼，湊足100萬元捐給大林鎮公所。（大林鎮公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮民江毓雯女士日前不幸過世，由於江女生前樂善好施，家人把悲傷化為大愛，將江女生前任職公司正隆紙業股分有限公司致贈的50萬元慰問金再加碼，湊足100萬元捐給大林鎮公所，日後將透過公所社會資源整合平台，做為鎮民遇到困難時的急難救助金。

江毓雯是正隆紙業大林廠建廠元老，任職近50年，平日勤勉負責、善良溫暖，感念她生前為公司付出辛勞、貢獻良多，正隆公司總裁在聽聞江女士去世消息後，致贈慰問金給其家屬，而家屬收到這筆款項後，為圓滿江女一生善行，慷慨加贈50萬元，總計捐出100萬元善款給大林鎮公所。

今江女告別式，大林鎮長許有疆到江家表達慰問之意，並頒發感謝狀，指公所接下這100萬元捐款，有著沉重而溫暖責任承擔，而正隆公司對資深員工的情誼深厚，傳達了企業對社會、員工的道義和關懷，江女士和家人的溫暖善良更是人間最美麗的風景，公所會善用這筆捐款幫助鄉親，發揮其最大效用。