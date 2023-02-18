外埔分駐所改善前袖招在長期風吹日曬雨淋下，外觀毀損亮度不足，難以發揮其功能。（警方提供）

新的袖招為兼顧安全及美觀，改以C型鋼固定，並將其向外延伸達3公尺，使來往人車得以一目瞭然。（警方提供）

新的袖招為兼顧安全及美觀，改以C型鋼固定，並將其向外延伸達3公尺，使來往人車得以一目瞭然。（警方提供）

冷氣團日前一波波來襲！外埔分駐所值班警員蔡志升於夜間擔服值班勤務時，冷冽天候且細雨綿綿，一名男子獨自於所外佇足。蔡員上前了解，該民眾是從外地騎乘機車至外埔訪友，卻因天色昏暗遍尋不著友人住居地址飢寒交迫，看見外埔所的袖招。該民眾說，頓時猶如看見汪洋中為小船指引方向的燈塔，立即上門尋求員警協助，在員警熱心協助下，順利找到目的地。

警方指出，經過此事件後，外埔所長李有志體認到袖招對於民眾而言非常重要，即使僅是經過，也能給民眾帶來十足的安全感。但在長期風吹日曬雨淋下，該所袖招外觀毀損、亮度不足，難以發揮其功能，且外埔所緊鄰消防分隊，為避免影響消防隊員出勤動線，將過去袖招採用懸掛式辦理。

警方表示，隨著鄰近樓房林立，致使視線漸遭遮蔽，李有志經檢視評估後，迅即尋求專業人員作出調整，新的袖招為兼顧安全及美觀，改以C型鋼固定，並將其向外延伸達3公尺，使來往人車得以一目瞭然；另使用LED燈光加強照明，使其於夜間將更清晰可見。

警方強調，換裝後的袖招將能更有效發揮積極指引及安定民心的功能，警盾的外型不僅象徵著警察為人民最堅強的後盾，夜晚的燈光更象徵著無盡的希望，期盼透過此次的翻新，能讓地方警力更貼近人民生活，共創幸福家園。