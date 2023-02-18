（示意圖／新華社）

美國總統拜登16日就中美氣球風波聲稱不會為擊落中方氣球道歉，但希望與國家主席習近平直接通話，以釐清真相，並且表示美國不是在尋求一場新冷戰。北京學者陶文釗和王勇表示，雙方都不希望氣球事件令兩國關係失控，相信會找到適當的辦法，「讓雙方都下得了台階」，中央政治局委員王毅可能會和美國國務卿布林肯在慕尼黑見面。

星島日報報導，中國大陸社科院美國研究所研究員陶文釗表示，去年底的「習拜會」中美雙方達成管控衝突、加強合作的共識，氣球事件不可能顛覆這個共識，相信兩國會找到一個適當的辦法，「讓雙方都下得了台階。」

第59屆慕尼黑安全會議17日舉行，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及布林肯均出席會議。美媒透露，美國正在為兩人可能舉行的會晤做準備，拜登16日的講話或是在為會晤定下基調。

陶文釗認為，王毅可能會和布林肯在慕尼黑見面，「現在雙方實際上都有意向會面，雖然會面不會像布林肯正式訪問中國談得那麼多，那麼深，那麼具體。」

北京大學國際關係教授王勇分析，拜登的幾次發言，都是希望氣球事件不要使兩國關係失控。從中美的處理來看，雙方一方面受到國內政治的壓力，需要做出一定反應，同時也都做出姿態，希望加強對話，建立溝通管道，管控分歧。

他認為，中美兩國都在維護「習拜會」達成的共識，緩和關係，管控分歧，相信兩國王毅與布林肯可能在慕尼黑見面，磋商下一步改善中美關係的具體步驟。