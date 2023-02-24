美債的前兩大債主是日本和中國大陸。日本在本月疑似受到美方壓力，結束連續4個月減持，而中方則是連續第3個月減持美國國債，當月再減持78億美元至8700億美元。前立委郭正亮近日表示，美國現任總統拜登的治理能力遠遜於前總統川普，短短兩年就把美債搞到岌岌可危。

郭正亮在節目《全球大視野》指出，從來沒有看過像拜登這樣的美國總統，上任才兩年，美國國債就從川普2020年的24兆美元，一下就增加到31.4兆美元。也就是說，拜登執政短短兩年就激增7.4兆美元，川普執政4年也才增加8兆而已，而且還是在碰到新冠疫情，發了兩次紓困金的情況下。他強調，拜登的花錢方式沒有脈絡可以分析。

對於美國當前的金融情況，郭正亮提到，通膨不壓下去不行，那聯準會（FED）是不是要再加個25碼，但哪裡還有空間可以升息。他表示，今年美債利息就已經8500億美元了，再升息下去就要超過一兆了，且美國政府去年收入4.9兆美元、支出6.3兆美元，赤字高達1.4兆美元。

郭正亮分析，除了英國、加拿大等美國傳統盟邦沒賣，美債已經不是只有中國大陸、日本在賣，連台灣過去這一年也開始賣了，儼然成為國際趨勢。他還稱，中國大陸現有消息傳出，持有的美債水平將要回到2008年的5800億，這等於是要再賣個2000多億。