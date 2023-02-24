布林肯指出，全球每天一半貨運通行台灣海峽，包括用於手機、洗碗機或汽車等全球日常用品所需的半導體，絕大部分產於台灣，若台灣爆發危機，將為全球經濟及各國帶來災難性後果。
俄烏戰爭方面，布林肯強調，美方無意擴大戰事，北約加強防禦是防止局勢升級的最大威懾力量，又相信俄羅斯總統普丁亦不希望北約介入戰事。
布林肯表示，過去多個月來，美國收到情報強烈顯示中國正考慮支持俄羅斯，他與中共中央外事辦主任王毅在慕尼黑會面時表達美方關切，提醒中方這麼做將為中美關係帶來「嚴重問題」。
俄烏戰爭屆滿一周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）談及台海議題表示，台海危機攸關全世界，不僅是中國內政，中國一旦武力攻台，將為全球帶來災難性後果。
布林肯指出，全球每天一半貨運通行台灣海峽，包括用於手機、洗碗機或汽車等全球日常用品所需的半導體，絕大部分產於台灣，若台灣爆發危機，將為全球經濟及各國帶來災難性後果。
俄烏戰爭方面，布林肯強調，美方無意擴大戰事，北約加強防禦是防止局勢升級的最大威懾力量，又相信俄羅斯總統普丁亦不希望北約介入戰事。
布林肯表示，過去多個月來，美國收到情報強烈顯示中國正考慮支持俄羅斯，他與中共中央外事辦主任王毅在慕尼黑會面時表達美方關切，提醒中方這麼做將為中美關係帶來「嚴重問題」。
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