惡煞恐嚇8旬阿公阿嬤吃子彈 警強力掃蕩討債集團9人到案

暴力討債案件層出不窮，基隆市警察局第三分局查獲惡質暴力討債集團，主謀何姓嫌犯竟威脅受害者其高齡80多歲的祖父及祖母，多次率領成員持棍棒、榔頭及高爾夫球桿砸毀其門窗、物品，甚至投擲手榴彈造型的煙火，揚言要炸掉老夫婦的家，逼迫交出其孫子，同時也威脅被害人母親交出兒子。第三分局於17日由吳美文檢察官指揮，一舉查獲何姓犯嫌等9人暴力討債集團到案，強力執法，守護市民安全。

第三分局調查，主謀為天道盟同心會出身的成員何男（36歲）率小弟組成暴力討債集團，並以被害人積欠其小弟鉅額投資款項避不見面，竟多次率集團成員分持棍棒、榔頭及高爾夫球桿至被害人之祖父母家，砸毀機車、桌椅、監視器及門窗玻璃，甚至言語恐嚇要讓兩老「吃子彈」，還投擲手榴彈造型的煙火至屋內，80幾歲的阿嬤看到「手榴彈」，驚嚇到差點昏倒；何嫌也曾派小弟圍堵被害人母親，限制行動，同樣要求把兒子交出來。

本案經調查後，報請基隆地檢署吳美文檢察官指揮偵辦，蒐證完備，向基隆地檢署及基隆地方法院聲准拘搜票展開查緝，查獲何嫌等9人到案，偵詢後依恐嚇取財、妨害自由、毀損及組織犯罪等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆表示，警方將持續掃蕩黑道幫派，並針對黑道幫派經營及賴以為生的行業強力掃蕩，阻斷黑幫經濟來源，淨化治安，還給市民一個安心生活的環境。