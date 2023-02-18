針對前行政院發言人陳宗彥在台南市政府任職期間接受業者喝花酒招待，外界質疑當時台南地檢署吃案包庇，法務部18日表示，南檢今分他案另行偵辦，法務部已要求南檢本於勿枉勿縱之原則，積極依法處理，並於偵結時適時向外界說明釋疑。

法務部表示，本案據報載為10餘年前案件，且涉及個案之偵辦、認定等偵查事項，其相關卷證亦都在台南地檢署，法務部昨獲悉外界質疑後，立即責請台高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。

法務部表示，台高檢署今日一早即派請主任檢察官會同台南高分檢署組成專案小組，前往台南地檢署調卷並進行實地調查，迅速釐清該案分案、調查、結案等偵辦過程，並即時向外界說明初步查處結果，以回應民眾疑慮。

法務部強調，台南地檢署已於今日主動分案調查外界所指全案是否有另涉未查明之貪瀆情事，後續將要求南檢本於勿枉勿縱之原則，積極依法處理，並於偵結時適時說明釋疑。