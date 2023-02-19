【愛傳媒游毓蘭專欄】有警察弟兄向我訴求，88會館懲處疑似違法逾期懲處的疑慮，希望我主持公道。我擔任立委一向尊重法治及權力分立，無法作任何主持。但在陳情中，我看到法律制度面的混亂，我過去更曾提案訴求檢視現行制度。我希望受懲處的弟兄能依法提出救濟，據理力爭。

我絕對支持警紀案件據實嚴懲，但88會館的懲處，卡在一個相當尷尬的時間點。本次警紀事件事實，為分別有107年3月12日及同年10月23日，部分同仁受輕重不等的懲處。

然而，銓敘部曾依釋字第583號解釋意旨作成函釋，大過及以下的行政懲處期間為5年，據此可能有部分人的懲處已逾時效。權責機關在本案可能有裁量空間，懲戒是否逾期的法律問題是確實存在的。法理上，若逾越懲處權行使期間，則應檢討機關為何那麼晚才發現風紀事件，不能及時懲處。

但我只能呼籲受懲處人提出救濟、受理機關依法處理，除了尊重法治外，上述銓敘部函釋推論的所謂法理，背後隱含的是行政懲處法律長年未修、與司法懲戒制度治絲益棼，應該要整體修法解決。

自從大法官93年9月17日作成釋字第583號解釋，縮短司法懲戒期間後，銓敘部就比照該法法理函釋縮短了行政懲處期間；104年懲戒法大修後，相關依據修正，銓敘部再次函釋，並調整細節內容。

我曾在111年11月15日提出臨時提案，要求司法院、行政院、考試院針對司法懲戒和行政懲處運作上實際的扞格、對公務員程序規定不同、多次查處的不合理，研議處理整體性的修法，銓敘部、司法院、行政院人總也組成了工作圈，對公務員懲戒法、公務人員考績法等法律作通盤檢視。

除了對個案的懲處要合法外，我更希望能建立完善的整體制度，長年未修的法律就該進行修正。

作者為立委、前警大教授

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